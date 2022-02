Foresta Umbra: Arif e Carabinieri liberano le strade dalla neve

FOGGIA - Intervento nella Foresta Umbra con operai Arif e Carabineri impegnati anche di domenica per liberare le strade ostruite da un'imponente nevicata.



Ieri, la forte precipitazione nevosa aveva causato la caduta di alberi sulle strade. Su richiesta del Comando dei Carabinieri forestali della Stazione «Parco Umbra» e su disposizione del responsabile di zona, è intervenuta, tempestivamente una squadra di operai dell’Arif che, con i militari dell’Arma, ha provveduto a liberare la strada provinciale numero 144 «Vico del Gargano-Foresta Umbra».



Terminato il primo intervento, si è proceduto a ripristinare la circolazione della strada numero 52bis, così detta strada del Mandrione. In questo intervento è stato necessario disporre e impiegare altre due squadre dell’Arif con cui è stato liberato un tratto di strada di circa 3 chilometri non prima di intervenire, anche, sulla strada provinciale numero 144 «Foresta Umbra-Baccone».



Le ultime operazioni di bonifica del territorio dalla neve hanno riguardato anche la strada militare di Torre Palermo, per un tratto circa 6 km, sempre di proprietà della Regione Puglia. In quest’ultimo caso la nevicata aveva bloccato alcuni militari dell’Aeronautica Militare della 131esima Squadriglia Radar Remota Mobile.



Solo dopo diverse ore di lavoro, intorno alle ore 12.30 circa, venivano concluse tutte le operazioni necessarie per il ripristino della viabilità delle strade interessate dall’evento climatico straordinario.



Un particolare ringraziamento per il prezioso intervento svolto degli operatori dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali è giunto dal comandante della Stazione Carabinieri «Parco Umbra», il Brigadiere Capo Michele Biscotti che, nell’evidenziare la grande professionalità dimostrata dagli uomini dell’Arif, con abnegazione, responsabilità e collaborazione a tutela del cittadino e del territorio, ha voluto anche mettere in risalto quanto sia stata strategica la sinergia dell’attività Arif per la risoluzione dei problemi presentatisi con un radicale cambiamento in operatività rispetto al passato.