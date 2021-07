Rapine a Foggia, due fratelli a domiciliari e terzo in cella

Foggia - Il Gip del tribunale di Foggia Margherita Grippo ha concesso gli arresti domiciliari a Pietro Piserchia di 23 anni e al fratello Francesco Pio di 21 anni, mentre ha lasciato in carcere il terzo fratello, Gaudiano di 19 anni. I tre sono stati arrestati lo scorso 22 luglio dalla Squadra mobile perché ritenuti autori di tre rapine compiute a Foggia nel mese di febbraio, ai danni di una tabaccheria e di un supermercato. Gaudiano è accusato dei tre colpi: alla tabaccheria di via Salvemini il 15 febbraio e ai danni di «Carni&Affini» di Via Masi e il 17 e il 26 febbraio; Pietro e Francesco rispondono rispettivamente per la rapina alla tabaccheria e quelle al supermercato.

Nell’interrogatorio di garanzia è emerso che Gaudiano per la prima rapina del 15 febbraio contattò il fratello Pietro chiedendogli di essere accompagnato in sella allo scooter sul luogo del colpo. Pietro accettò così come dichiarato al giudice perché «aveva bisogno di soldi». Anche per il secondo colpo al supermercato Gaudiano lo ricontattò, ma Pietro per paura rifiutò di partecipare alla rapina. Gaudiano a quel punto si rivolse all’altro fratello Francesco Pio, che accettò, poi però colto dalla paura si rifiutò di partecipare ad altri colpi. Pietro e Francesco Pio, difesi rispettivamente dai legali Cecilia d’Alessandro e Diego Petroni, affermano di aver scoperto di aver partecipato alle rapine solo quando vennero convocati in Questura per essere ascoltati dalla Squadra mobile. Gaudiano, difeso dall’avvocato Fortunato Rendiniello, è rimasto in carcere perché durante l’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.