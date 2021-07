Foggia, baby rapinatori arrestati dai poliziotti fuori servizio

Marina di Lesina (Foggia) - In quattro entrano in tabaccheria per una rapina, ma quando escono trovano due poliziotti sulla loro strada che ne arrestano due.

Erano liberi dal servizio i due agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Foggia e il Commissariato di Ariano Irpino che ieri sera hanno bloccato due 17enni di San Severo.

I due poliziotti hanno notato i quattro, travisati, uscire velocemente da una tabaccheria di via dei Platani, a Marina di Lesina. Uno di loro impugnava pistola, poi risultata giocattolo ma priva di tappo rosso, un altro una mazza da baseball.

I due ragazzi sono stati bloccati al termine di una colluttazione e un inseguimento a piedi di oltre 800 metri. Adesso sono nell'istituto penale per i minorenni di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.