Alessia Marcuzzi in vacanza a Roseto Valfortore: è il paese della mamma

FOGGIA - «Che belli i miei luoghi da bambina», una Alessia Marcuzzi entusiasta è tornata in vacanza a Roseto Valfortore, luogo d'origine di mamma Antonietta. Gran festa in paese per la showgirl arrivata insieme al marito Paolo, alla figlia Mia e all’inseparabile Brownie, il suo fedele cagnolino, per fa visita agli zii Maria Grazia ed Enzo arrivati da Roma già da qualche giorno, per trascorre un breve periodo di vacanza nella casa di famiglia che si affaccia sul corso principale. arrivata in paese, insieme al marito Paolo, alla figlia Mia e all’inseparabile Brownie, il suo fedele cagnolino, per fa visita agli zii Maria Grazia ed Enzo arrivati da Roma già da qualche giorno, per trascorre un breve periodo di vacanza nella casa di famiglia che si affaccia sul corso principale. “Sono trascorsi 35 anni dall’ultima volta che sono venuta a Roseto. È stata un’emozione ritornare nei luoghi della mia infanzia. Ho trovato un paese accogliente, pulito, curato nei minimi particolari e ricco di strutture ricettive. Sono davvero contenta e sorpresa: un motivo in più per farvi ritorno”...

