Biccari, assalto al bancomat della Popolare pugliese

Biccari (Foggia) - I banditi arrivano in via Manzoni e fanno saltare in aria il bancomat. A finire nel mirino dei malviventi è stato lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese.

I banditi hanno piazzato dell'esplosivo e hanno divelto la cassaforte riuscendo così a mettere le mani sul contante custodito. Ingenti i danni alla struttura, ancora in corso di quantificazione il denaro rubato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito.