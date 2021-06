Cerignola, lite nel panificio: grave un uomo

Cerignola - La rissa nel panificio rischia di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 40 anni è stato ferito all'addome con un coltello dalla lama di 30 centimetri, durante un litigio tra quattro persone avvenuto ieri sera all’interno di un panificio di viale Maria Ausiliatrice.

La vittima versa in gravissime condizioni al policlinico Riuniti di Foggia. In nottata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'aggressore, un uomo di 36 anni, romeno come la vittima, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi ed ora si trova piantonato in ospedale a seguito di alcune ferite riportate nella rissa.

Le cause che hanno scatenato il litigio sono al vaglio degli investigatori. Nei momenti di concitazione altri due connazionali sono intervenuti in aiuto della vittima e nella colluttazione sono rimasti leggermente feriti.