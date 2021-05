Black out programmati a Lucera, qualche disagio anche tra Biccari, Pietra, San Severo e Troia

Foggia - È notte e i tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia, sono al lavoro. A tarda ora, per cercare di ridurre al minimo i disagi, hanno dovuto interrompere l’erogazione di energia elettrica, per un intervento programmato che permetterà di installare nella cabina primaria di Lucera un nuovo componente di rete. Si tratta di un «ibrido», un componente di ultima generazione. Chi è ancora sveglio sa che per un po’ di tempo mancherà l’energia elettrica e forse anticiperà l’andata a letto, ma i tecnici in tuta blu stanno lavorando per fare in modo, grazie a queste nuove apparecchiature di rete, che un eventuale futuro guasto duri poco tempo, molto poco.

La prima interruzione di corrente è in programma dalle 23 di giovedì 13 maggio alle 7 di venerdì 14. La seconda dalle 23 di lunedì 17 maggio alle 7 di martedì 18. Le comunità interessate all'interruzione è quella di Lucera, ma piccoli disagi potrebbero registrarsi anche a Biccari, Pietra, San Severo e Troia. I tecnici nel frattempo si stanno preoccupando anche di garantire l’alimentazione alle forniture di forze dell’ordine, Comuni ed Ospedali. Questi lavori sono sotto il controllo delle squadre E-Distribuzione di San Severo-Lucera e dell’unità Manutenzione Specialistica della Regione Puglia. Gli stessi tecnici che si attivano immediatamente a seguito di segnalazioni del numero verde gratuito 803500 che l’azienda mette a disposizione dei cittadini per la segnalazione dei guasti in 28 comuni della zona, con oltre 2.600 chilometri di linee in media tensione, monitorate giorno e notte dal centro operativo di Bari.

Sono 36 tecnici sempre attivabili 24 ore su 24, giorni feriali e festivi inclusi, per risolvere problemi di ogni tipo alla rete elettrica prima del contatore di ogni singolo appartamento, azienda e attività commerciale della zona. E-Distribuzione gestisce la rete di media e bassa tensione. Quella di media tensione è monitorata in tempo reale grazie ad apparecchiature che consentono ai tecnici di intervenire anche da remoto e spesso senza che i cittadini se ne accorgano. Per la bassa tensione il team è pronto a intervenire anche su chiamata rispondendo alle segnalazioni che i cittadini fanno al numero verde 803500 e fornendo il loro codice POD presente in bolletta.

Come monitorare le interruzioni - Gli interventi dei tecnici E-Distribuzione tra potenziamento del sistema elettrico, manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove connessioni e interventi per guasto durante orario lavorativo, sera, notte, sabato, domenica, sono tantissimi ogni anno. Non è un caso infatti se in questi anni E-Distribuzione ha lavorato molto sulla digitalizzazione delle infrastrutture. Si tratta di progressi tecnici che oggi consentono di offrire in tempo reale ai cittadini molte informazioni sullo stato della rete elettrica. Tutto ciò anche attraverso i propri canali Facebook e Twitter oltre che attraverso il proprio sito internet www.e-distribuzione.it dove nella sezione «interruzione di corrente» è disponibile la mappa delle disalimentazioni con sullo stato della rete elettrica in tempo reale. Infine ora è possibile registrarsi gratuitamente al servizio e-Notify all’indirizzo https://www.e-distribuzione. it/servizi/Pratiche-e- comunicazioni/e-notify.html per ricevere comunicazioni e avvisi tramite sms, email o Telegram su eventuali interruzioni di corrente, per lavori programmati nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi dei tecnici in loco.