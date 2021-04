Femminicidio Orta Nova, domani autopsia su presunto killer suicida in carcere

FOGGIA - Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione al suicidio in carcere di Gerardo Tarantino, arrestato il 27 gennaio scorso con l’accusa di aver ucciso la bracciante Tiziana Gentile a Orta Nova, e che lo scorso 3 aprile è stato trovato impiccato nel bagno della sua cella.

«Nei giorni scorsi - spiegano i legali di Tarantino, gli avvocati Michele Sodrio e Giuseppe Cassano - abbiamo anche formalizzato una denuncia contro ignoti alla quale ho allegato i numerosi scritti di Gerardo Tarantino dove lui lamentava maltrattamenti e minacce sia da altri detenuti che dalle guardie penitenziarie. Non conosciamo i dettagli della morte del nostro cliente, ma abbiamo enormi dubbi sul fatto che si sia potuto davvero suicidare. Era sottoposto alla sorveglianza h24, cioè un poliziotto lo teneva d’occhio in ogni momento».

«Questa mattina il pm della Procura di Foggia Laura Simeone - proseguono i legali - ha conferito incarico al suo consulente medico-legale per procedere con l’autopsia sul cadavere dell’uomo. L’esame autoptico si svolgerà domattina». «Il pubblico ministero - concludono - ha dato ordine di accertare le cause della morte, ma anche l’eventuale presenza nel sangue e nelle urine di eventuali residui di medicinali, e anche la presenza di lividi o graffi che possano far pensare ad un gesto non volontario».