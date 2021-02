Orsara di Puglia, tenta di accendere camino con l'alcol e si ustiona: 13enne grave

Un ragazzino di 13 anni di Orsara di Puglia (Foggia) è rimasto gravemente ustionato al tronco mentre tentava di accendere il camino utilizzando dell’alcol. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. A quanto si apprende la giovane vittima è stata dapprima accompagnata al policlinico di Foggia, dove i medici l’hanno stabilizzata, e poi immediatamente dopo hanno disposto il trasferimento al Policlinico di Bari. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto il bambino avrebbe tentato di appiccare il fuoco utilizzando dell’alcol ma una fiammata l’ha investito in pieno dando fuoco ai vestiti.