Covid 19 a Foggia, vaccinati oltre 1500 sanitari al Policlinico Riuniti

FOGGIA - - Sono 1.547 agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia che a partire dal 27 dicembre scorso ad oggi si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria foggiana. Nello specifico si sono sottoposti alla prima dose di vaccino: 537 medici (57,7%) di cui: 49 (76,6%) universitari, 366 (66%) ospedalieri e 122 (39,2%) in formazione specialistica; 563 infermieri (36,3%); 217 OSS (34%);?67 laboratoristi (39,6%), tra cui biologi e tecnici. Vaccinati anche 144 altri operatori sanitari (58,1) tra cui fisioterapisti e tecnici di radiologia, 19 tecnici e personale non sanitario (5,4%) tra cui lavoratori di ditte esterne impegnati in reparti Covid. Si sono vaccinati anche 14 laboratoristi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.