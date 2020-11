Cerignola, nascondeva in campagna fucile, pistole e munizioni: arrestato 61enne

CERIGNOLA - Arrestato dai poliziotti del locale commissariato il 61enne G.C. per detenzione illegale di armi comuni da sparo e relative munizioni.



In particolare, i poliziotti concentravano l'attenzione sull'uomo che, già in passato era stato destinatario di provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Per questo motivo, oltre l'abitazione, è stata perquisita anche un’abitazione di campagna di proprietà del 61enne. Nella cucina, occultate sotto i cuscini di un divano e di una poltrona sono state rinvenuti: un fucile doppietta cal.12, una pistola semiautomatica cal.7.65 con 8 cartucce con due caricatori di riserva ed una pistola semiautomatica cal.6.35 con una cartuccia inserita in canna.

Il fucile e la prima delle pistole erano state regolarmente denunciate dal suocero defunto di G.C., ma detenute in luogo diverso da quello in cui sono state rinvenute; mentre l’altra pistola non risultava censita nella Banca Dati delle Forze dell’Ordine, né era da ricercare.

L'uomo, pertanto, è stato arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia.

L’Autorità Giudiziaria, nella giornata di sabato 28 novembre ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti di G.C. la misura cautelare degli arresti domiciliari.