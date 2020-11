Carapelle, incendio distrugge auto del segretario cittadino della Lega

CARAPELLE -Un incendio quasi certamente di natura dolosa ha distrutto la notte scorsa l’auto del segretario cittadino della Lega di Carapelle, Giovanni Izzi.

Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore del mezzo. A denunciare l’accaduto Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia. «Confidiamo nelle indagini, già avviate, delle autorità preposte per individuare e punire chi si è macchiato di tale vigliaccata - ha affermato in una nota Cusmai -. A Giovanni il nostro sostegno a continuare per la sua strada intrapresa sempre in maniera trasparente e leale per la sua comunità e per il nostro partito», conclude.