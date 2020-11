Foggia, servizi anti caporalato: controllate 80 aziende, 4 denunce

FOGGIA - Quattro persone, tra cui due cittadini extracomunitari ritenuti «caporali», sono state denunciate nell’ambito di una operazione di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura: le ispezioni, che hanno riguardato 80 aziende nel Foggiano, hanno portato anche al sequestro di tre automezzi utilizzati per il trasporto degli operai nei campi. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati notificati 16 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ed è stato accertato l’impiego di 83 lavoratori in nero.

I controlli, a cura degli uomini dell’ispettorato del lavoro in collaborazione con i carabinieri del N.I.L. di Foggia e i mediatori culturali dell’O.I.M., si sono svolti dal 20 luglio al 10 ottobre scorsi.