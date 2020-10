Peschici, omicidio Mastromatteo: indagato amico anche per occultamento di cadavere

PESCHICI - C'è un indagato nelle indagini sulla morte di Michele Mastromatteo, il 47enne di Peschici scomparso il 25 settembre scorso e trovato morto il 10 ottobre nelle campagne di San Nicandro Garganico (Foggia). Si tratta - a quanto si apprende - dell’amico di Mastromatteo, un peschiciano di 40 anni che era con lui la sera della scomparsa. L'ipotesi di reato è di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il 40enne è già stato ascoltato dagli investigatori ai quali ha fornito versioni contrastanti dei fatti. Quella sera Mastromatteo e l’indagato dovevano recarsi in auto a Termoli (Campobasso) per mangiare una pizza. Giunti all’altezza di Cagnano Varano i due si sarebbero fermati per una necessità fisiologica di Mastromatteo.

Da quel momento si sarebbero perse le tracce del 47enne. L’autopsia sarà eseguita lunedì prossimo. Sarà effettuato anche un esame da parte del Ris di Roma sulle larve ritrovate sul cadavere che aiuterà gli investigatori a stabilire con certezza l’epoca e il luogo della morte, e se questo corrisponde al luogo del ritrovamento del corpo. Mastromatteo aveva un precedente penale per droga risalente a dieci anni fa. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista.