Il Gargano ospita lo spot di «Roma», nuovo modello di Ferrari

La Ferrari, la più prestigiosa casa automobilistica mondiale, ha scelto il Gargano per il lancio pubblicitario della «Roma», l’ultimo modello della vettura superlusso. La «rossa» si è presentata in bella mostra dapprima a Rodi nelle suggestive location del centro storico e del porto turistico, e poi a Vieste, scegliendo la location cartolina della «Marina piccola», la più importante piazza eventi della cittadina leader delle vacanze in Puglia e tra le mete balneari preferite in Italia.

Set del tutto particolari e di grande fascino, quindi, per la nuova coupé 2+ a motore centrale-anteriore della casa di Maranello, caratterizzata da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e da guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza. Grazie al suo stile inconfondibile, la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma, tipico degli anni Cinquanta/Sessanta caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere.

Le riprese effettuate in questi giorni a Rodi e Vieste serviranno per la realizzazione di uno spot destinato in particolare, al pubblico estero (soprattutto a quello di Stati Uniti e Giappone) dove il prestigioso marchio automobilistico italiano è particolarmente ricercato e costituisce un vero e proprio status symbol per personaggi decisamente facoltosi. In ogni caso, il video, assieme al servizio fotografico per riviste specializzate e non, costituirà anche un eccezionale veicolo promozionale per il territorio garganico che si propone, ancora una volta, straordinaria location per marchi e brand di grande prestigio.