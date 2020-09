Foggia, aggressione in sede Cgil perché senza mascherina: preso un maliano

È scattato l’arresto con l’accusa di lesioni per un maliano di 36 anni (le sue generalità non sono state rese note dai carabinieri) che martedì mattina all’interno della sede della Cgil in via della Repubblica avrebbe aggredito una donna di 51 anni, che l’aveva invitato a indossare la mascherina come da norme per evitare possibili contagi da coronavirus. Il giovane africano si era recato presso la Camera del lavoro per presentare documentazione; tra le persone in attesa c’era una foggiana di 51 anni, anche lei in fila per presentare documenti al «caf» (centro assistenza fiscale) presso il sindacato. Nel momento in cui la donna ha invitato l’uomo a mettersi la mascherina, l’indagato si sarebbe alterato per poi passare alle vie di fatto colpendola al viso con pugni, venendo bloccato da altre persone presenti nella sede sindacale, mentre al «112» ha telefonato un’altra straniera per denunciare quanto successo e chiedere di mandare una pattuglia in via della Repubblica.

I carabinieri sono sopraggiunti in pochi minuti, hanno preso in consegna il sospettato che è stato portato in caserma per l’identificazione e ulteriori accertamenti: è scattato poi l’arresto con l’accusa di lesioni personali in quanto la donna aggredita ha riportato lesioni al volto giudicate guaribile in pronto soccorso con prognosi di un mese, per cui si procede d’ufficio (per quelle con prognosi inferiore ai 20 giorni si procede su querela della parte offesa). L’indagato nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per fornire la propria versione dei fatti.

L’aggressione a stigmatizzata dalla Cgil (come già pubblicato nell’edizione di ieri della «Gazzetta» ndr) che in una nota stampa ha condannato l’episodio e ricordato che «proprio per il rispetto assoluto delle misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid nella sala d’attesa della Camera del Lavoro di Foggia è presente negli orari di ricevimento una guardia giurata».