Cerignola, una stessa banda dietro i 2 assalti falliti sull'A/14?

Cerignola - È andata bene - se così si può dire con un’autostrada bloccata per ore - ed è andata bene per la seconda volta, perché i rapinatori sono scappati a mani vuote in quanto nel furgone blindato si è azionato lo «spuma-block», un particolare dispositivo di sicurezza che protegge il carico; e perché nessuno è rimasto ferito nonostante la gragnuola di colpi di mitra esplosi alle 17.15 di lunedì da chi puntava a svaligiare un portavalori in transito sulla corsia sud dell’autostrada A/14, due chilometri dopo il casello di Cerignola est.

Per quanto poi ricostruito dagli investigatori da rilievi e testimonianze raccolte, ha agito un commando armato composto di almeno 8 banditi con una serie di auto a disposizione sia per colpire sia per bloccare il traffico. Più nel dettaglio la banda ha dato fuoco a tre auto messe di traverso sulla carreggiato e cosparso l’asfalto di chiodi a tre punte anche sull’opposta direzione di marcia. Nel momento in cui è transitato il portavalori - non è noto se e quanti soldi trasportasse - con a bordo tre vigilantes, il commando ha anche aperto il fuoco per bloccare il furgone blindato, esplodendo numerosi colpi verosimilmente con mitra Kalashnikov. Tra le misure di sicurezza dei portavalori c’è anche lo «spuma-block», una schiuma poliuretanica che si gonfia nel furgone in pochi secondi e che per essere forzata va spaccata con attrezzi speciali, il che richiede molto tempo. Quello che non avevano a disposizione i banditi, anche perchè nel frattempo sul posto confluivano le pattuglie delle forze dell’ordine: i malavitosi hanno così scavalcato il guard-rail, scappando. Non si segnalano feriti. Il traffico è rimasto bloccato a lungo sino alla serata sul trafficato tratto dell’A/14, venendo deviato da personale di autostrada e forze dell’ordine.

Scontato chiedersi, nella speranza che le indagini diano risposte, se il commando che ha colpito e fallito lunedì pomeriggio sia lo stesso che aveva già visto andare a monte i propri progetti il pomeriggio del 24 luglio scorso nello stesso tratto di strada. In quella circostanza la banda diede fuoco a due camion - rubati ad Alberobello e Gioia del Collo nel Barese nei giorni precedenti - per bloccare la circolazione, oltre a ricorrere a chiodi per ritardare e/o impedire l’intervento delle forze dell’ordine; e sistemare anche catene sulle via di fuga sempre con lo stesso obiettivo. Il piano prevedeva l’utilizzo di due escavatori (abbandonati sul posto) pure rubati nel Barese e parcheggiati nei pressi dell’autostrada e che sarebbero arrivati sull/A/14 attraverso un varco nel guard-rail preventivamente aperto dai banditi. Per quanto trapelò in quella occasione era previsto il transito in autostrada di 3 blindati (chissà quale fosse quello nel mirino della banda), ma il colpo fallì perché i banditi si accorsero della presenza di un furgone della Polizia diretto verso il nord: rinunciarono e scapparono a mani vuote.

C’è sempre la stessa banda dietro i due assalti falliti sull/A/14 alle porte di Cerignola? E soprattutto: i malavitosi preparano il tris?