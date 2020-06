San Severo: «Explore Puglia», mappa e quiz per i turisti

SAN SEVERO - “Mappa multimediale e ludicizzazione per promuovere il territorio”. Ancora una volta sono i sanseveresi Fabio Viola e Gianfelice Boncristiano gli autori-innovatori di uno strumento multimediale finalizzato a far conoscere storia, tradizione ed aspetti naturalistici della Regione Puglia. Il progetto ExplorePuglia nasce infatti con l’intento di promuovere la conoscenza della cultura pugliese e supportare l’apprendimento della lingua italiana attraverso la realizzazione di una mappa multimediale che utilizza la «gamification» per congiungere sapientemente storia, tradizioni e turismo.

«Durante il lockdown - spiegano i due esperti di gameification - la popolazione mondiale è stata costretta a trascorrere tra le mura domestiche gran parte della propria giornata. Grazie al digitale molti viaggiatori hanno potuto esplorare il mondo attraverso video, tour virtuali e siti web dedicati, ma sono tanti i progetti in cantiere che provano a stuzzicare la fantasia dei navigatori, arricchendo molte volte anche il loro bagaglio culturale. Si pensi ai lavori del collettivo TuoMuseo, da anni impegnati nella creazione di nuovi immaginari culturali e turistici attraverso l’utilizzo di videogiochi e gamification».

Pertanto ExplorePuglia è un progetto di comunicazione e promozione del brand Puglia ideato da MamApulia e MobileIdea srl, con supporto di Iperurania, per un pubblico giovane, la mappa interattiva consultabile al sito http: //www.mamapulia.org/explorepuglia/ accompagna l’utente nell’esplorazione della regione Puglia con una grafica cartoonesca, che caratterizza le varie province per colori, monumenti e cibi tradizionali. Una volta scelta la provincia, il turista inizia a leggere brevi informazioni sul territorio in cui è giunto ed alla fine di ogni racconto c’è un quiz, che mette alla prova la sua memoria. Tre domande inerenti a ciò che ha letto regaleranno un punteggio, che apparirà in un box in basso a sinistra della mappa e ricapitolerà sia i punti totalizzati nella singola provincia, sia il totale. Il turista virtuale a prescindere dal punteggio riceverà così un diploma di Pugliesità in pdf, che potrà stampare o condividere sui suoi canali social.