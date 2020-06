Vieste, la costa del Gargano è «Covid free»: niente più contagiati o non ci sono mai stati

FOGGIA - «La costa garganica da Manfredonia, a Mattinata, fino a Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Isole Tremiti da oltre una settimana è Covid free. Anzi in alcune zone il virus non è mai arrivato». È quanto sostiene la vicesindaca di Vieste e assessora al turismo, Rossella Falcone, preoccupata per il diffondersi nei giorni scorsi di una mappa che evidenzia la provincia di Foggia come 'zona rossà: in questa mappa - rileva Falcone - c'è anche il Gargano e questo «sta creando preoccupazione nel tessuto socio-economico del Promontorio. Mi auguro - aggiunge - che le istituzioni sovraccomunali come Regione, Provincia e Ente Parco possano, quanto prima, smentire con le opportune dichiarazioni queste false notizie» che fanno solo male all’economia che ruota intorno al turismo, anche perché la gente prima di prenotare legge e si documenta».

Le fa eco l’Ente Parco: «La costa garganica è 'Covid free' - afferma in una nota - ed è pronta ad ospitare in sicurezza tutti i turisti che vorranno sceglierla e il Parco Nazionale del Gargano rientrerà nel 'Sentiero dei Parchì che verrà istituito nei prossimi mesi con l’obiettivo di valorizzazione il turismo lento e naturalistico».