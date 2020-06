Cerignola, trattore si ribalta sulla Sp 75: un morto e un ferito

CERIGNOLA - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in modo lieve in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 75, in località Borgo Tressanti. La vittima è un 38enne di Cerignola che guidava un trattore il quale, per cause da accertare, si è ribaltato finendo su un furgone guidato dall’uomo che è rimasto ferito. Indagano i Carabinieri.