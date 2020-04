Stornarella, in macchina attrezzi da scasso e una pecora rubata: arrestato sudanese

I carabinieri di Stornarella (Fg), alcune notti fa, mentre perlustravano il territorio hanno sorpreso un'Audi A4 che percorreva la SP83, e l'hanno fermata. Il conducente, però, ha ignorato l'alt ed ha innescato un pericoloso inseguimento, che si è concluso quando il mezzo è finito in un piccolo fossato. Dall'auto sono scesi in tre, che si sono dati alla fuga a piedi: i militari sono riusciti a bloccarne uno, un 37enne sudanese, senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo nel tentativo di sottrarsi alla cattura si è anche avventato contro uno dei due carabinieri, spintonandolo. Nell'auto sono stati trovati diversi attrezzi da scasso, e una pecora, a cui era stato asportato il microchip di riconoscimento, con molta probabilità rubata da una delle aziende agricole della zona. Il 37enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, multato anche per violazione del Dpcm. Si trova in carcere. Si cerca il padrone della pecora.