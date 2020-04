Alberona, crollano due palazzine dopo esplosione bombola gas: morta donna anziana, altri 6 estratti vivi

Due palazzine sono crollate poco dopo le 12.30 in pieno centro storico ad Alberona, nel Foggiano, in via Mancini. L’esplosione potrebbe essere stata causata - secondo i primi accertamenti - dalla fuga di gas da una bombola. Al momento sono state estratte vive dalle macerie sei persone, mentre un'anziana di 80 anni ha perso la vita e il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori. A causa della deflagrazione una palazzina di due piani è crollata, un’altra è venuta giù parzialmente. Danneggiate almeno altre tre-quattro abitazioni di edifici limitrofi. Sul posto carabinieri e vigili del Fuoco.

Si chiamava Arcangela Ricci e aveva 79 anni la donna morta nel crollo. Almeno una decina le abitazioni coinvolte nella deflagrazione. Secondo indiscrezioni, una delle persone estratte vive sarebbe in gravi condizioni. Resta ancora da accertare se lo scoppio sia seguito ad una fuga di gas o ad esplodere sia stata una bombola.

«È una tragedia immane che colpisce tutta la nostra comunità - dice il sindaco Leonardo De Matteis - Siamo vicini alla famiglia della vittima».