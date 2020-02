Lucera, bomba esplode davanti a negozio per bambini non ancora inaugurato: indagano i cc

Una bomba è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti alla saracinesca del negozio 'Baby Fashion' di via Porta Foggia a Lucera, nel Foggiano. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca dell’attività commerciale che aprirà al pubblico nei prossimi giorni. L'attentato è stato compiuto poche ore prima dell’inaugurazione della nuova sede della Dia a Foggia che avverrà stamani alla presenza della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Sul luogo dell’attentato dinamitardo sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Il titolare, ascoltato dai militari, non ha fornito utili elementi investigativi.

LAMORGESE: SEDE DIA SEGNALE IMPORTANTISSIMO - «Ho parlato con il prefetto di Foggia Raffaele Grassi e credo che il segnale che abbiamo dato oggi sia importantissimo perché l’apertura di una sezione della Dia in così poco tempo e con un organico già ben definito è un segnale concreto della presenza Stato». Lo ha detto a Foggia la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel capoluogo Dauno per inaugurare la sezione della Dia ospitata nella caserma Miale, ex scuola della Polizia. «Tutto questo, in tempi così ravvicinati - spiega - non sarebbe stato possibile senza la sinergia che c'è in questo territorio».

La decisione di aprire una sezione della Dia a Foggia è stata presa dopo i numerosi attentati ai danni di imprenditori e commercianti compiuti negli ultimi tempi in città.