Torremaggiore, scarto di parmigiano venduto come Reggiano dop: sequestri e denunce

I Carabinieri del Gruppo forestale di Foggia hanno scoperto a Torremaggiore, in un supermercato affiliato a un circuito della grande distribuzione, scarto di parmigiano Reggiano Dop spacciato come Parmigiano reggiano Dop. Nella pezza di formaggio a pasta dura era stato rimosso tramite fresatura il marchio identificativo. Sono stati denunciati a piedelibero per frode in commercio, il 60enne amministratore delegato della società responsabile dei punti vendita e il 46enne responsabile della produzione del formaggio. Il formaggio invenduto è stato sequestrato.