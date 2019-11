Stornarella, vede un ladro sul terrazzo e chiama i carabinieri: arrestato 21enne

I carabinieri di Stornarella (Fg) hanno arrestato in flagrante un 21enne del posto, Pietro Bellotti, per tentato furto in abitazione. I militari hanno ricevuto una telefonata di un cittadino allarmato che aveva visto una persona con un passamontagna su un terrazzo. I carabinieri sono arrivati in silenzio e hanno colto sul fatto il ragazzo, che dopo aver forzato la porta di un appartamento con un piede di porco, approfittando dell'assenza dei proprietari aveva messo a soqquadro le stanze cercando oggetti di valore. Dopo averlo perquisito, i militari gli hanno trovato addosso anche 5 dosi di marijuana: il giovane si trova agli arresti domiciliari.