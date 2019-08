La leggenda del pianista di Apricena: dalla Puglia a Morricone e alla Tv

La leggenda del giovane pianista di Apricena. Per la sua prima colonna sonora il talentuoso 18enne pianista e compositore Carmine Padula, ha registrato tutte le sue composizioni nei prestigiosi Abbey Rocchi Studios a Roma con l’Orchestra Roma Sinfonietta, noto ensemble che accompagna il premio Oscar Ennio Morricone, e all’Auditorium Arturo Toscanini della Rai di Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Le composizioni dell’artista pugliese, saranno la colonna sonora della fiction di Rai Uno Ognuno è Perfetto, diretta da Giacomo Campiotti (regista della fortunata serie Braccialetti Rossi) con protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi.

La nuova serie di punta del nuovo palinsesto autunnale della rete ammiraglia della Rai, che andrà in onda a partire dal prossimo 24 novembre in sei puntate prodotta da Rai Fiction e Viola Film, narra le vicende di un gruppo di ragazzi con sindrome di down.

Il talentuoso compositore di Apricena, in provincia di Foggia, studia pianoforte e composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, oltre ad aver studiato composizione contemporanea con Roberto Cacciapaglia. Ha all’attivo due album e vanta oltre 90 pezzi per pianoforte e orchestra e tante collaborazioni con strumentisti e orchestre di fama internazionale.Ad accorgersi del talento del giovane pianista, è stato anche il festival «Time Zones» che, sabato 21 settembre nel Chiostro di Santa Chiara a Bari, gli ha affidato l’apertura della 34^ edizione del Festival delle musiche possibili sezione «Ad Museum».



Padula, come si sente a vedersi così presente sui media?

«In realtà abbastanza sereno, perché non realizzo la portata dell’esposizione mediatica, così come l’essere andato a registrare, un anno fa a 17 anni, con l’orchestra e trovarmi a dirigere 70 professori d’orchestra. Speso di mantenere le promesse alle belle parole che stanno scrivendo di me e, soprattutto, di essere costante, che poi è una delle componenti fondamentali di un musicista. L’impegno, lo studio costante e, soprattutto, non sentirsi mai arrivati sono le prerogative principali».



Com’è nata questa opportunità?

«Premetto che il percorso è fatto di tante coincidenze, una di queste è stata proprio quello di incontrare a un mio concerto in Umbria (vicino ad Assisi) il regista Giacomo Campiotti. Alla fine della performance si avvicinò e mi chiese di fare un autografo a suoi figli, poi mi chiese se volessi scrivere la colona sonora per la fiction».



Che reazione ha avuto dopo aver saputo di dirigere due prestigiose orchestre?

«Per me è stato una grande gioia essendo un fan sfegatato del maestro Morricone e, soprattutto, trovarmi negli studi davanti ai musicisti che lavorano con lui è stato emozionante. Poi, ho avuto modo di incontrare Morricone a casa sua, all’inizio mi ha un po’ analizzato per capire se ero competente, e mi ha detto pure: “Che brutto mestiere che ti sei scelto”. Poi mi ha dato dei consigli: “La musica prima di piacere al regista deve piacere a te, bisogna scendere a compromessi ma non devi mai andare contro te stesso”».



Nato ad Apricena: è normale che le chieda di Matteo Salvatore.

«Mi dispiace che in vita non sia stato apprezzato come avrebbe meritato, la sua è una testimonianza grandissima: come da un piccolo paese si possa diventare dei grandi musicisti».