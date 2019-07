Foggia, due comuni come il Terzo Mondo: niente Internet e telefono da 4 giorni

Ci hanno abbandonato da giovedì scorso senza internet e senza la possibilità di telefonare. E questo mette a rischio centinaia di persone, tanti gli anziani nel nostro piccolo comune, che nel bisogno non possono chiedere aiuto». A denunciarlo è il sindaco di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, Lucilla Parisi. Roseto Velforte è un piccolissimo comune pugliese virtuoso di poco più di mille anime che fa parte dei 'Borghi più belli d’Italià e nel 2018 è entrato a far parte dei comuni ricicloni.

«Il comune di Roseto e anche quello di Alberona a 10 km sono senza comunicazioni telefoniche e adsl da giovedì pomeriggio, dopo un black out elettrico, praticamente isolati dal resto del mondo», spiega il sindaco che per lanciare la sua richiesta di aiuto si è dovuta spostare di chilometri per poter trovare un segnale e telefonare.

«Considerato che la tecnologia, oggi, è lavoro, studio, salute, economia, apertura al mondo - insiste il sindaco - i nostri comuni stanno vivendo un drammatico disagio con ricadute in materia di servizi mancati e riflessi economici gravi per un territorio già penalizzato». «Come sindaco - conclude - spero solo non ci siano problemi seri di salute per qualche cittadino perché allora tutto ciò sfocerebbe in un mancato soccorso».