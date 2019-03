Serracapriola: ispezione cc nel Comune, sospetti reati contro Pubblica Amministrazione

Dalle prime ore del mattino i carabinieri, su delega della locale Procura della Repubblica, stanno acquisendo documenti presso il Comune di Serracapriola per accertare - a guanto si apprende - eventuali reati contro la pubblica amministrazione, con possibile coinvolgimento di figure di vertice dell’Ente.

«Sono sereno. Ho messo a disposizione dell’Arma dei Carabinieri i miei dipendenti comunali affinché si possano svolgere tutti gli accertamenti del caso». Lo afferma Giuseppe D’Onofrio, sindaco di Serracapriola, comune del Foggiano dove, da questa mattina, i carabinieri stanno acquisendo documenti per accertare eventuali reati contro la pubblica amministrazione.

«In questo momento non sono a Serracapriola - spiega il primo cittadino - mi hanno avvertito della presenza dei carabinieri e credo che la perquisizione stia interessando l’ufficio tecnico».

Quanto all’eventuale svolgimento di gare di appalto, il sindaco sottolinea che «attualmente stiamo lavorando ad un appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani, gara da un milione di euro». «A giugno - conclude D’Onofrio - compirò il mio terzo anno da primo cittadino, e ho la coscienza pulita»