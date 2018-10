Chiavi della città di San Severo a ex ministro Minniti

Ci sarà anche l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, che tra l’altro riceverà le chiavi della città, all’incontro sulla «vertenza sicurezza» e sull’attivà di contrasto alla criminalità organizzata, in programma giovedì prossimi nel foyer del teatro comunale «Giuseppe Verdi» di San Severo. Al confronto pubblico prenderanno parte, oltre al sindaco Francesco Miglio e all’on. Minniti, anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed il procuratore capo di Bari Giuseppe Volpe che è quindi anche capo della direzione distrettuale antimafia. «L’ex ministro Marco Minniti» spiega il primo cittadino «è stato l’insostituibile propulsore di tutta una serie di interventi messi in atto sul territorio di Capitanata, che si sono succeduti ai tanti atti delinquenziali accaduti a San Severo ed al quadruplice omicidio del 9 agosto di un anno fa. Grazie al suo impegno vi è stata l’istituzione in città del Reparto prevenzione crimine. L’incontro di giovedì quindi sarà l’occasione giusta per verificare insieme quanto è stato già fatto e per individuare interventi futuri finalizzati ad una migliore vivibilità della Capitanata tutta».

Intanto, per rafforzare il contrasto all’illegalità il Comune ha aderito alla «consulta provinciale per la legalità», istituita dalla Provincia di Foggia. L’obiettivo è quello di mettere in rete, tra tutti i comuni partecipanti alla consulta, le migliori pratiche e iniziative per contrastare fenomeni di illegalità e corruzione, che hanno prodotto i migliori risultati. «Con la istituzione della consulta provinciale per la legalità» spiegano i promotori dell’iniziativa «si intende sostenere, coordinare e promuovere nei comuni della provincia azioni di contrasto alla corruzione ed all’illegalità, nonché confrontarsi sulla necessità di affrontare in maniera condivisa le problematiche legate a comportamenti mafiosi ed illegali». Gli amministratori municipali sanseveresi hanno valutato positivamente gli scopi e le finalità perseguiti dalla «consulta provinciale per la legalità», rivolti a realizzare fini sociali, economici e culturali. La consulta infatti intende diventare nelle finalità della provincia di Foggia un contenitore di enti, associazioni, sindacati e rappresentanti istituzionali nell’intento di avviare la promozione su tutto il territorio dei valori e della cultura della legalità, considerati imprescindibili per una convivenza civile e per lo sviluppo reale e duraturo dell’economia di Capitanata. «La nostra adesione all’associazione» conclude l’assessore comunale alle politiche sociali, Simona Venditti «si inserisce nell’ampio e vario contesto delle azioni intraprese dall’amministrazione nella promozione di una cultura della legalità che, oltre all’attivazione di percorsi e strumenti repressivi, di controllo del territorio con l’operato delle forze dell’ordine, non può prescindere da iniziative di antimafia sociale».