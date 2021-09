Nell'eurozona su Pil e occupazione, +2,2% e +0,7% nel II trimestre

BRUXELLES - Nel secondo trimestre del 2021 il Pil destagionalizzato è aumentato del 2,2% nell'area dell'euro e del 2,1% nell'Ue-27 rispetto al trimestre precedente, secondo la stima aggiornata di Eurostat. Nel primo trimestre del 2021 il Pil era diminuito dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'Ue-27. L'Irlanda (+6,3%) ha registrato l'aumento più marcato, seguita da Portogallo (+4,9%), Lettonia (+4,4%) ed Estonia (+4,3%). In Italia è aumentato di +2,7%. Anche l'occupazione viene rivista al rialzo nella nuova stima: +0,7% nella zona euro e nella Ue-27. Sale di più in Lettonia (+5,7%) e Grecia (+2,8%), in Italia è +1,7%.