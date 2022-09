Elezioni 2022: in Puglia 12 seggi a Fdi, 8 al M5S e 5 al Pd. Ecco i 27 deputati e 13 senatori pugliesi

BARI - Dodici seggi a Fratelli d’Italia, otto al M5S, sette Forza Italia, cinque alla Lega, cinque al Pd, uno Noi Moderati, uno a Sinistra e Verdi e uno ad Azione-Italia Viva: dovrebbe essere questa, salvo riconteggi, la suddivisione dei seggi in Puglia in base all’esito delle votazioni di domenica. Non dovrebbero farcela ad entrare in parlamento la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, così come dovrebbero restare fuori l’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia e il direttore generale Arpal, Massimo Cassano.

Al Senato, secondo i conteggi del ministero dell’Interno, nei listini plurinominali in Puglia sono eletti: Giovanbattista Fazzolari e Isabella Rauti (Fdi); Licia Ronzulli (Fi); Matteo Salvini (Lega); oltre ai vincitori delle sfide agli uninominali, Anna Maria Fallucchi, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Vita Maria Nocco e Francesco Paolo Sisto per il centrodestra. Il M5S elegge Gisella Naturale e Mario Turco; il Pd elegge Francesco Boccia e Valeria Valente. Per quanto riguarda la Camera, al momento risultano eletti: Raffaele Fitto, Giorgia Meloni, Marcello Gemmato e Giandonato La Salandra per Fdi; Mauro D’Attis e Marcello Lanotte per Fi; Marcello Salvatore Di Mattina per la Lega; oltre ai vincitori agli uninominali che sono per il centrodestra Davide Bellomo, Alessandro Colucci, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Rita Dalla Chiesa, Giandomenico Gatta, Dario Iaia, Mariangela Matera e Rossano Sasso. Il M5S ha eletto Giuseppe Conte, Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno, Carla Giuliano e Pasqua L’Abbate, oltre a Marco Pellegrini vincitore all’uninominale. Azione e Italia Viva eleggono Mara Carfagna; il Pd Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi; Sinistra e Verdi Soumahoro Aboubakar. I dati sono comunque provvisori e potrebbero subire modifiche in base anche alla scelta di alcuni candidati che potrebbero optare per altri collegi in cui sono risultati eletti.

Anche il capogruppo in Consiglio regionale pugliese, Ignazio Zullo, con l’elezione di Isabella Rauti all’uninominale di Sesto San Giovanni, è stato eletto senatore. Lo annuncia il gruppo di Fratelli d’Italia facendo le "congratulazioni» a Zullo. «Siamo davvero contenti - dicono - per l’elezione meritata dell’amico Ignazio, nostro capogruppo, perché premia un lungo lavoro fatto in Consiglio regionale sempre dalla stessa parte, con la stessa passione dal primo giorno, con grande competenza, specie in materia di Sanità. Per tutti noi consiglieri regionali è stato un faro, ma anche un porto sicuro dove le decisioni venivano condivise nell’interesse dei pugliesi. Abbiamo insieme condotto battaglie politiche importanti, specie negli ultimi anni contro un sistema di potere senza precedenti nella Regione Puglia. E qualche volta, anche dall’opposizione sempre insieme, qualche risultato lo abbiamo portato a casa. Non avere più fra i banchi del Consiglio il senatore Zullo sarà una mancanza che non avvertiremo solo noi ma siamo certi che nel Parlamento sarà la voce dei pugliesi e continueremo a lavorare insieme come prima, anzi meglio di prima». Al posto di Zullo in Consiglio regionale subentrerà Michele Picaro.