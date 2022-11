L’avventura di Topolino fra i Sassi di Matera

Matera si tinge ancora una volta di giallo, un giallo che ha come protagonista un detective d’eccezione. Ha le orecchie e un fiuto incredibile per risolvere i misteri. Avete capito di chi si tratta? Vi diamo un indizio: è il «Re» del mondo dei fumetti e dei cartoni animati Disney. Sì, è proprio lui: Topolino. Che da oggi parla anche un po’ lucano.

«Topolino e il segreto dei Sassi» sbarca in edicola: si tratta di un’edizione speciale del noto fumetto che vede per la prima volta catapultato in Basilicata il topo più famoso del pianeta. La prima uscita delle cinque storie (in edicola da ieri) è andata letteralmente a ruba. Le altre quattro saranno annunciate strada facendo ma avranno sempre come sfondo la Basilicata ad accompagnare le avventure di Topolino fino a marzo 2023. Dopo Matera e la sua Murgia, Topolino si troverà a vivere fantastiche avventure in altri quattro parchi lucani: il parco regionale di Gallipoli Cognato e Dolomiti lucane, il parco regionale del Vulture, quello del Pollino e il parco nazionale dell’Appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese.

Un esordio col botto e un ritorno d’immagine immenso per la Basilicata, se si considera che stiamo parlando del settimanale a fumetti più venduto in Italia, con una tiratura tra le 130 e le 150mila copie.

In questa prima puntata Topolino attraversando Matera, il parco della Murgia con le sue rocce carsiche e il Parco del Pollino, è accompagnato anche da Rock Sassi, un personaggio «particolare» che mostra ai lettori e al suo fido compare, le bellezze e i segreti della Lucania. Striscia dopo striscia, il mistero si infittisce e i piccoli fan di Topolino imparano al tempo stesso qualcosa di nuovo. In fin dei conti non è questo l’obiettivo di un fumetto? Una fusione perfetta di disegni in sequenza, eventi, dialoghi, simboli iconici. E così si impara, divertendosi.

Ma torniamo alla trama: senza svelare troppo, possiamo dirvi che Rock Sassi viaggerà dagli Stati Uniti alla sua terra di origine, Matera, per scoprire un mistero legato alla sua famiglia. I Sassi appunto. A sbrogliare la matassa ci penserà Topolino con un gran colpo di scena finale. Una traccia misteriosa che si sviluppa a colpi di matite colorate. Che sorpresa è vedere la skyline degli antichi rioni di tufo, tratteggiati con leggerezza tra le nuvole dei fumetti. Un regalo per gli appassionati del genere, ma anche per quel Sud così tanto bistrattato nel corso degli anni.

Cristo non si ferma più ad Eboli: Matera da luogo semi sconosciuto sulle cartine geografiche, è diventata una indiscussa regina del turismo con la nomina a Capitale della Cultura Europea 2019. Ha affascinato il mondo del cinema e della fiction, quasi con una overdose di «ciak» tra i Sassi. All’appello mancava solo il mondo dei fumetti, che con questo omaggio esplora a 360 gradi l’essenza del Mezzogiorno fatta di radici, bellezza e perché no, misteri di famiglia.

Non si tratta del primo fumetto ambientato a Sud: a fare da apripista ci ha pensato un altro noto detective, Martin Mystere, che ha seguito le tracce di un segreto che l’hanno portato fino alla Basilica di San Nicola, nel cuore di Bari Vecchia. Ritrovare la propria terra attraverso occhi nuovi, ha sempre il suo fascino. Grazie Rock Sassi e grazie anche a Topolino per questa inaspettata avventura in salsa lucana: «È sempre bello tornare in Italia e scoprire luoghi incredibili come questo!», dice il Topo. Ma è ancora più bello poter ri-scoprire attraverso i disegni, quel posto che tutti noi chiamiamo «casa».