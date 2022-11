Aerospazio, nasce consorzio per sviluppo costellazione Iride: 4 aziende coinvolte

Sono quattro le aziende che hanno costituito il consorzio 'Osiride' (Soluzioni Operative per Iride), per lo sviluppo della costellazione satellitare Iride, il più «importante programma spaziale europeo per l’osservazione della Terra a bassa». Le aziende Exprivia spa (Molfetta), Planetek Italia srl (Bari), D-Orbit spa (Como), e Serco Italia spa (Roma) forniranno tecnologie spaziali all’avanguardia per il programma europeo. «La costellazione aiuterà il Dipartimento della Protezione Civile e altre amministrazioni a fronteggiare - si legge in una nota - il dissesto idrogeologico e gli incendi, a proteggere le coste e a monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche». Il consorzio viene sottolineato «produrrà idee favorendo la nascita di startup e approcci innovativi per lo sviluppo di Iride». Durante le attività sarà coinvolte «un ampio ecosistema di Pmi e startup in tutte le regioni italiane garantendo così innovazione e ulteriore impulso alla crescita dei distretti aerospaziali». Iride rappresenta una componente rilevante del 'NextGenerationEU' dedicata allo sviluppo delle attività spaziali, a supporto della transizione ecologica e digitale e sarà composto da una costellazione di 36 satelliti di vario tipo e dimensione che combinano «sensori SAR, ottici, pancromatici, iperspettrali e infrarossi». La costellazione sarà realizzata in Italia e completata entro il 2026 con il «supporto di Esa e Asi per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro stanziati nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Pnrr).