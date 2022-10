Ivan, pugliese negli Emirati ambasciatore del buon cibo. E il piatto cult è il «polpo a spasso»

La salute passa anche dalla tavola. È Ivan Conte l’unico pugliese tra i 36 ambassador italiani che nel mondo sono stati insigniti del titolo health chef, chef che promuove uno stile di vita equilibrato. Sanpancraziese di origine, da qualche anno ha aperto un Bistrot a Dubai, e proprio negli Emirati Arabi ha conquistato questa onorificenza, mettendo a punto una ricetta il cui nome è tutto un programma, «un polpo a spasso». A quali parametri bisogna attenersi perché il piatto sia salutare secondo il comitato scientifico del premio? «La filosofia Health Chef contribuisce al miglioramento delle abitudini alimentari e aumenta la consapevolezza delle persone rispetto al cibo – risponde lo chef Conte - incoraggiando l’adesione ad un regime alimentare sano in cui la cucina mediterranea è solo una parte di un processo di comunicazione che coinvolge tutti gli aspetti del benessere e quindi può, a ragione, diventare un veicolo di valori distintivi del Made in Italy».

È emozionato il giovanissimo chef pugliese che ha scommesso su Bistrot90 a Dubai e nel suo ristorante firma i piatti con l’esclusivo utilizzo di materie prime che viaggiano dalla Puglia. Tra questi non mancano i vini, visto anche il suo curriculum di imprenditore vitivinicolo. In un passato non troppo lontano ha rivisitato il concetto di «frisa», il piatto pugliese estivo per antonomasia, destrutturandola e arricchendola di tartare di gamberi e gocce di stracciatella accompagnate da foglie oro rigorosamente edibili. «Cucinare per gli altri – commenta Ivan Conte – è una missione e a Dubai è anche un grande piacere. Questo risultato mi inorgoglisce soprattutto perché è in linea con i miei principi. Per preparare un grande piatto rimangono essenziali gli ingredienti più semplici, interpretati con cura e con uno sguardo costante all’equilibrio tra i macronutrienti».

La sua storia racconta di un ragazzo con una faretra di sogni che, partito da un paesino in provincia di Brindisi, sta seminando successi in giro per il mondo. «Ci vuole coraggio a scommettere in un’attività soprattutto oggi, ma senza coraggio si rimane fermi e la staticità non mi appartiene». Bistrot90 è frequentato da tutti gli italiani che per lavoro vivono e passano da Dubai, ma non solo. Lo chef pugliese crede nella contaminazione con altre culture, senza dimenticare l’equilibrio degli elementi e il gusto bilanciato che deve soddisfare il palato, ma anche i principi alla base di una corretta alimentazione. Quindi ci si può curare con il cibo? «Io l’ho sempre sostenuto». Parola di Ivan Conte, Health Chef per il 2022.