Punta della Suina tra le 5 spiagge più belle d'Italia secondo il «The Guardian»

Una delle cinque spiagge più belle d'Italia secondo il The Guardian è nel Salento, ed è la spiaggia di Punta della Suina, a Gallipoli (Lecce). Mare cristallino e sabbia bianchissima, la località è nella nuova classifica del quotidiano britannico che l'ha inserita nella top 40 delle più belle spiagge europee, insieme ad altre quattro del nostro paese, quella di San Michele a Sirolo (Ancona), quella di Sa Colonia a Domus De Maria, in Sardegna, quella di Calamosche nel Siracusano e quella di Sperlonga, in provincia di Latina. Il The Guardian ricorda che l'acqua limpida di Punta della Suina offre atmosfere simili alle spiagge delle Seychelles, e consiglia anche di approfittare di un po' di tempo per visitare Gallipoli, anche in bici.