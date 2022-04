Arisa e Rocco Siffredi: il selfie insieme è virale

Sono spuntate ieri sera su Instagram le foto di Arisa e Rocco Siffredi, che si sono scattati selfie con una serie di facce buffe. La cantante lucana non ha scritto nulla sotto il post, non si sa quindi se sia stato un incontro avvenuto per caso o l'inizio di un progetto insieme.

Del resto non molto tempo fa il regista hard aveva manifestato il desiderio di girare un film con protagonista la cantante lucana, da tempo paladina di messaggi sull'amare se stesse e il proprio corpo, sempre più icona di femminilità. Arisa dal canto suo non aveva chiuso le porte al progetto, anzi, durante alcune ospitate televisive ha ribadito ancora una volta di non avere problemi a considerare in futuro un progetto che mettesse in mostra la sua sensualità. Se sta bollendo qualcosa in pentola a riguardo, lo scopriremo presto.