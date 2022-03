Manfredonia: l'Enpa in ospedale con l'album «Amici Cucciolotti»

MANFREDONIA (FOGGIA) - «Amici Cucciolotti» negli ospedali italiani, fra cui quello di Manfredonia (Foggia), grazie all'Enpa. A partire da oggi centinaia di migliaia gli album con la prima bustina di figurine che verranno regalati ai bimbi di tutte le età.



Nel mezzo l'iniziativa nazionale di Enpa pronta ad accogliere gli animali da compagnia dei profughi in fuga dall’Ucraina che potranno entrare nel nostro Paese in virtù dell'autorizzazione concessa dal Ministero della Salute in deroga all’attuale normativa per la movimentazione degli animali domestici nell’Unione Europea. «Alla luce di questa importante apertura, fortemente auspicata da Enpa fin dall’inizio del conflitto – annota Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - l’intera rete nazionale di canili sanitari e rifugi nonché di gattili gestiti dall’Ente Nazionale Protezione Animali, da Nord a Sud, è pronta all’accoglienza d’intesa con i servizi sanitari pubblici».



Ma torniamo ad «Amici Cucciolotti», progetto ideato e voluto dall’editore Dario Pizzardi che con la sua casa editrice Pizzardi Editore pubblica ogni anno la collezione dell'omonimo album di figurine. Fino al 2020 l’album omaggio veniva distribuito davanti alle scuole, ma nel 2021, per evitare assembramenti e salvaguardare la salute di tutti l’editore ha scelto di interrompere questa «tradizione». Per il 2022 ha pensato di dare un valore aggiunto: far regalare l’album anche dai volontari Enpa, che per i bambini sono dei veri supereroi. Lo scopo è quello di promuovere le visite presso i rifugi dell’ente per far incontrare i bambini accompagnati dalle loro famiglie, o le classi guidate dai loro insegnanti, con i trovatelli accuditi amorevolmente dagli instancabili volontari.



Quest’anno gli «Amici Cucciolotti» non animeranno solo i rifugi Enpa. Tante le iniziative messe in campo dalle sezioni per sensibilizzare i bambini all’amore e al rispetto degli animali e dell'ambiente. E così la squadra degli «Amici Cucciolotti», capitanata da Westie, porterà tutta la sua allegria e il suo mondo a colori negli ospedali, oltre che di Manfredonia, di Roma, Caserta, Ispica (Ragusa), Milano, Frosinone, Napoli, assieme ai volontari Enpa e all’associazione di clown «Teniamoci per Mano Onlus» che anima le strutture sanitarie.



Inoltre, a ogni bambino che parteciperà alle iniziative con «Amici Cucciolotti», l’Enpa regalerà una matita eco green con dei semini e un messaggio: «Aiutaci a far crescere la nostra missione! Pianta questa matita e abbi cura di lei come simbolo dell’amore e del rispetto che puoi seminare intorno a te. Insieme possiamo cambiare il mondo!».



«Ringrazio l’Enpa e tutti i volontari – nota l'editore Dario Pizzardi – per aver aderito con entusiasmo e partecipazione a questa grande iniziativa. Visitare un rifugio Enpa fa bene al cuore, perché si entra in un luogo in cui l’amore per gli animali diventa impegno quotidiano e il rispetto verso i più deboli si trasforma in aiuto concreto». Gli «Amici Cucciolotti», aggiunge Carla Rocchi «riempiono da sempre le ciotole dei nostri trovatelli e aprono la mente e il cuore delle bambine e dei bambini verso le altre creature che, come loro, hanno diritto alla vita, al rispetto e alla cura».



Ulteriori info su www.enpa.it, mail: enpa@enpa.org, Fb e Twitter.