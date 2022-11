Covid, dal Grande Fratello Vip: 4 concorrenti positivi. Tra loro Attilio Romita

BARI - Per il nostro concorrente barese, Attilio Romita, dove non ha potuto la gara, è riuscito il Covid. Dalla «casa» del Grande Fratello Vip, infatti, è stato allontanato temporaneamente perché risultato positivo al Covid il giornalista. Con lui Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Lo ha annunciato la produzione del reality con un comunicato ufficiale, che sottolinea come tutti siano in buone condizioni. I concorrenti positivi sono stati isolati e rientreranno nella Casa non appena le loro condizioni lo consentiranno. Il televoto di questa settimana è stato annullato e gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

La prima ad essere risultata positiva, a seguito di controlli medici, è stata Patrizia Rossetti. «Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti – continua il comunicato – la produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio».

Perciò anche il giornalista barese Attilio Romita è dovuto tornare momentaneamente a casa. Ricordiamo che il concorrente di Bari nei giorni scorsi aveva ricevuto in diretta su Canale 5 una sorpresa dalla compagna di una vita, Mimma Fusco, una lettera nella quale gli dichiarava tutto il suo amore e dispensava consigli sui rapporti con i compagni nella Casa. Romita, commosso, era scoppiato in lacrime annunciando che «Quando ci rivedremo le farò la proposta definitiva per la nostra vita».

Ma ahimè, Mimma Fusco non ha apprezzato la partecipazione di Attilio assieme ad altri vipponi al gioco della bottiglia, conclusosi con un bacio a Giaele De Donà davanti alle telecamere. «Non ti vergogni? Che schifo!», gli ha scritto la compagna su Instagram dopo aver visto le immagini del bacio.