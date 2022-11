Gf Vip, le lacrime di Attilio Romita per la lettera della compagna: «Ti sposerò»

BARI - Grandi emozioni per Attilio Romita al Grande Fratello Vip. Il giornalista barese, concorrente nella casa del Grande Fratello in diretta su Canale 5, ha ricevuto una sorpresa dalla compagna di una vita Mimma Fusco, che gli ha inviato una lettera.

"Nonostante le mie rimostranza nell'apparire nel programma ho voluto sciverti. Ti amo e mi manchi tantissimo, ma lascia che ti dia un paio di consigli: perdona e accetta le scuse dei tuoi compagni, non rabbuiarti anche se alcune dinamiche del gioco non ti appartengono, gioca e divertiti. Ti amo, ti aspetto e spero di rivederti alla fine del programma".

Attilio, commosso, è scoppiato in lacrime e ha annunciato. "Quando ci rivedremo le farò la proposta definitiva per la nostra vita".

Frasi d'amore cancellate però da un post su Instagram in cui la compagna di Romita critica il suo uomo per aver partecipato assieme ad altri vipponi al gioco della bottiglia, baciando Giaele De Donà davanti alle telecamere. Un gesto per niente apprezzato da Mimma Fusco che sui social ha attaccato il giornalista:

“Non ti vergogni? Che schifo!“, ha scritto dopo aver visto le immagini del bacio. E ad un utente che le chiedeva come si permettesse di commentare la donna ha replicato: “Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare!”.