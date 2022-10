TARANTO - Propone oltre 40 titoli, provenienti da quattro continenti e articolati in sei diverse sezioni, la quinta edizione di Monsters-Taranto Horror Film Festival, prodotta dall’associazione Brigadoon-Altre storie del cinema, che si svolgerà dal 26 al 31 ottobre.

Per i primi tre giorni l’appuntamento è al Savoia Cityplex, dal 29 a Spazioporto. L’ingresso è libero. La novità di questa edizione è rappresentata dai concorsi internazionali. Quello riservato ai lungometraggi propone sei titoli, divisi tra la sezione Nuove Tendenze, dedicata al meglio dell’horror internazionale e la nuova sezione Something Weird, riservata alle visioni più bizzarre. Il programma prevede anche la proiezione, in prima nazionale, dello zombie movie action-horror filippino «Day Zero" di Joey De Guzman.

I 13 cortometraggi in concorso spaziano invece tra sotto-filoni e culture, dal cinema dei mostri ai drammi del presente, alle trasposizioni dagli autori più celebri. Arrivano da tutta Europa, ma anche dall’Asia e dall’America. Nelle serate di apertura e chiusura di Monsters saranno celebrati gli anniversari di due grandi classici dell’horror: il 26 ottobre spazio a Nosferatu il vampiro di F.W. Murnau, accompagnato dalla sonorizzazione live di Caterina Palazzi Zaleska per festeggiare il 100° anniversario; in chiusura, il 31 ottobre, un altro acclamato capolavoro del terrore come «La Cosa», di John Carpenter, in occasione dei 40 anni dalla sua uscita.