Lecce, Antonio Caprarica ospite al Must per approfondimenti e retroscena sulla famiglia reale inglese

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle storie e dei retroscena della famiglia reale britannica. Giovedì pomeriggio, 20 ottobre, alle 18, il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, esperto di monarchia inglese, sarà ospite al Museo Must di Lecce, in via degli Ammirati, per un'iniziativa promossa dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Libreria Palmieri. L'assessore Fabiana Cicirillo dialogherà con Caprarica accompagnando il pubblico in un viaggio lungo la storia della famiglia reale, dal lungo regno di Elisabetta fino ai giovani nipoti figli di Diana e Carlo, con le tappe scandite dagli approfondimenti dei libri del giornalista, in particolare l'ultimo, edito da Sperling & Kupfer, "William e Harry. Da inseparabili a nemici".

Nelle pagine si parte da due quesiti: davvero è Meghan Markle, la bellissima ex attrice americana, la causa della fuga di Harry dalla prigione dorata di Buckingham Palace, oppure è il seme dell’irrequietezza, di quell’ansia di libertà ereditata dalla madre lady Diana che ha spinto il duca di Sussex oltreoceano? Poteva la sola influenza di una donna sbriciolare il rapporto fra due fratelli apparsi inseparabili per trent’anni? Il solido legame affettivo fra i due principi è evidente nelle tristissime immagini del settembre 1997, in cui i ragazzi seguono a capo chino il feretro della madre. William e Harry, orfani in giovanissima età, uniti dalla disperazione di una perdita immensa, che manterranno viva negli anni a seguire. Il loro fascino capace di ammaliare il mondo - lo stesso della principessa Diana - ha permesso a William e Harry di superare scivoloni e passi falsi in cui sono incappati da giovani. Entrambi sono giunti a incarnare un diverso modello di monarchia, più popolare, calorosa e sensibile alle buone cause. Ed è per questa ragione che ora la loro inimicizia diventa storia e va a incidere sulle dinamiche del Palazzo e sul futuro della Corona britannica, soprattutto dopo la morte della regina Elisabetta.

In questo nuovo capitolo targato Windsor, Antonio Caprarica ricostruisce le fasi più recenti, esplorando il complicato vincolo di affetto e parentela dei due principi, l’uno destinato al trono e l’altro al ruolo di «erede di scorta».

Grazie all’acutezza e alla ricchezza di dettagli che gli sono abituali, l’autore mostra le radici e i significati nascosti di vicende che continuano a suscitare l’interesse e la curiosità di un pubblico planetario.