Un festival del cinema in ospedale: «giudici» i piccoli ammalati baresi

Portare e diffondere il cinema in luoghi inusuali e non convenzionali è una delle maggiori sfide con cui la settima arte deve confrontarsi oggi. Se tali luoghi sono poi gli ospedali, e i primi fruitori dell’attività cinematografica i bambini e le bambine alle prese con uno stato di degenza, ben si comprende quanto la potenza espressiva del cinema possa svolgere non solo una funzione educativa, ma anche di benessere e sollievo personale di chi ne beneficia.

Di tutto questo si occuperà «CineÒ», un festival la cui prima edizione si svolgerà da oggi a venerdì a Bari, al Multicinema Galleria, all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e al Policlinico, organizzato e promosso dal Nuovo Fantarca, con la direzione artistica di Rosa Ferro e Maria Rosaria Flotta. La manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Comunità Europea, in collaborazione con il 26° Circolo Didattico «Monte San Michele», l’11° Circolo Didattico «San Filippo Neri» e la scuola «Tommaso Fiore» di Bari, la rete «In.Con.Tra.Re.», l’azienda ospedaliera Giovanni XXIII - Policlinico di Bari, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, le associazioni «Bimbo Tu» di San Lazzaro di Savena e «Mister Sorriso» di Taranto, l’Istituto Autonomo di Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli.

La preziosità di «CineÒ» andrà ben oltre le visioni in sala, che comprenderanno otto lungometraggi in concorso (giudicati da giurie di bambini, docenti e genitori): sarà una manifestazione speciale e inclusiva, nata per costruire un ponte tra bambini e bambine ricoverati nei reparti pediatrici di ospedali italiani (o che sono alle cure in casa) e loro coetanei, alunni delle scuole di Bari cui afferiscono le sezioni di Scuola in Ospedale. Tutto il pubblico coinvolto avrà dunque la possibilità di visionare, in presenza e da remoto, attraverso la piattaforma cinemainospedale.it le opere filmiche scelte per il concorso, oltre a partecipare agli incontri con i registi.

Venerdì si terrà la giornata conclusiva, dalle 9.30 al Galleria, con l’evento speciale della proiezione del cortometraggio «Acqua Magica a Villa d’Este», realizzato dall’Istituto Autonomo di Villa Adriana e Villa d’Este, nell’ambito del progetto «Le Villae e i bambini». Sarà inoltre proiettato il corto di animazione «Cerottino e altre storie», realizzato da bambini ricoverati in vari reparti pediatrici della Puglia sotto la guida dei docenti di Scuola in Ospedale e del Nuovo Fantarca.

Gli artisti che interverranno negli ospedali baresi, per gli atelier creativi di animazione cinematografica, saranno il regista e artista visivo Vincent Bal, le illustratrici Chiara Loiacono e Nicoletta Manno e la regista Beatrice Sancinelli.