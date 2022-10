Asi autoshow: sulle strade della Puglia con 130 auto storiche da sogno

Quattro giorni da sogno per gli appassionati delle auto storiche. Dal 5 al 9 ottobre, sulle strade della Puglia sfrecceranno 130 auto storiche grazie all'Asi autoshow.

Un vero museo a cielo aperto con auto storiche provenienti da tutta Italia, testimoni di un secolo di produzione automobilistica mondiale. Tutti esemplari certificati Asi e in rappresentanza di 20 differenti marchi nazionali ed esteri: dall’Alfa Romeo 6C 1750 del 1929 alla Toyota MR2 del 2001, spaziando dalle piccole fuoriserie realizzate sulla base della popolare Fiat 600 alle iconiche granturismo come la Jaguar E-Type, dalle esclusive berline di casa Mercedes alle sportive purosangue come la Ferrari Testarossa.

Dopo il prologo lucano di mercoledì 5 ottobre a Matera, la prima tappa pugliese sarà Trani. Il programma di ASI AutoShow entrerà nel vivo venerdì 7 ottobre con la tappa a Lecce, dove le auto rimarranno esposte in Piazza Sant’Oronzo mentre i partecipanti andranno alla scoperta della città, con tanto di esibizione dedicata alla pizzica, la celebre danza popolare salentina. Sabato 8 ottobre si andrà alla volta di Castellana Grotte e di Taranto, mentre domenica sarà il Molo San Nicola di Bari ad accogliere la carovana per il gran finale.

«Come da tradizione - dicono gli organizzatori - ASI AutoShow porterà la storia dell’auto tra le bellezze paesaggistiche e architettoniche, in un connubio perfetto tra la cultura dei motori e il territorio per la massima espressione del turismo lento che valorizza le località coinvolte abbinandole all’evoluzione tecnico-stilistica dell’automobile».

ASI AutoShow rientra tra le iniziative previste dal protocollo d’intesa siglato dall’Automotoclub Storico Italiano e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che verrà rinnovato a Bari proprio in occasione dell’evento.