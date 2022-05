Frassica, Drusilla, Gazzè e Panariello: stagione delle stelle a Grottaglie

Quattro appuntamenti tra luglio e agosto compongono la stagione estiva 2022 del Comune di Grottaglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco allestito nelle Cave di Fantiano Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Max Gazzè e Nino Frassica. «Organizzare spettacoli dal vivo - commenta in una nota il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso - in posti suggestivi come le Cave di Fantiano, a Grottaglie, con un pubblico finalmente numeroso, mantenendo sempre la sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, significa riappropriarci di una parte della nostra vita. Il settore dello spettacolo dal vivo è stato uno dei più penalizzati negli ultimi due anni. Come Teatro Pubblico Pugliese ringraziamo l'amministrazione per questa scelta».

«Voglia di ripartire. È questo - spiega il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò - lo slogan che abbiamo deciso di dare a questa rassegna di eventi estivi. Siamo sicuri che di questo grande sforzo organizzativo ne beneficerà tutta la comunità che, come sempre, saprà accogliere ospiti e visitatori con il nostro tipico calore pugliese». Partenza l’11 luglio con l’attore e comico toscano Giorgio Panariello con il suo spettacolo «La favola mia», nato per festeggiare i 20 di carriera che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. Si prosegue il 9 agosto con Drusilla Foer che porterà a Grottaglie il suo show «Eleganzissima Estate": un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer. Il 12 agosto il concerto di Max Gazzè che torna live con la sua band di musicisti. Chiude il 29 agosto Nino Frassica con lo spettacolo «Nino Frassica e Los Plaggers Band Show Tour 2000-3000», un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret.