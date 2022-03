Vip in Puglia, Angelina Jolie «illumina» la marina leccese di Torre Chianca

Capelli tirati all’indietro, occhialoni scuri e foulard intorno al collo. Ha fatto di tutto per «mascherarsi» ma la sua bellezza non è certamente passata inosservata tra chi - domenica - si trovava, come lei, a Masseria Francescani a Torre Chianca (un pugno di chilometri da Lecce): una delle strutture turistiche più «in» e belle di tutto il Salento. Angelina Jolie, accompagnata dalla figlia adolescente, è stata notata da più di qualcuno nella masseria della famiglia Di Donfrancesco.

La diva americana, ovviamente, era inavvicinabile a detta dei clienti che l’hanno vista passeggiare nella zona, approfittando della bella giornata primaverile. Non è stato possibile sapere se l’attrice sia già ripartita o se è ancora nel Salento per un periodo di vacanza.

A quanto pare, avrebbe comunque lasciato la masseria Francescani già ieri mattina dopo aver trascorso la notte nella struttura ricettiva. A chi ha provato ad avvicinarsi, comunque, la diva non ha risparmiato sorrisi di circostanza ma - approfittando del rischio contagi - ha mantenuto da tutti una certa distanza senza rilasciare autografi, come pure qualcuno le aveva chiesto.

Ieri mattina, come si diceva, la bella Angelina ha lasciato la masseria e nessuno sa se è rimasta nel Salento o se ha preso il volo per qualche altra località italiana o per tornare direttamente negli Usa.

Non è la prima volta che «vip» italiani e stranieri scelgono il Salento per le loro vacanze. La prossima estate si annuncia ricca di personaggi che avrebbero già prenotato e che - covid permettendo - potrebbero scoprire il «Tacco d’Italia» ormai diventato una tra le mete turistiche più ambite di tutto il mondo.