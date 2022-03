Noa al Teatro Petruzzelli di Bari nel "30° Anniversary Tour"

BARI - Mercoledì 4 maggio al Teatro Petruzzelli, per l’80ª Stagione della Camerata Musicale Barese, Noa presenterà il suo ultimo lavoro “Noa 30° Celebration Anniversary Tour” in prima nazionale assoluta. E' datato 1992 il primo concerto di Noa fuori dai confini israeliani. La giovanissima cantante israeliana di origine yemenita fece il suo debutto a Catania insieme al suo professore della Rimon School di Tel Aviv, il chitarrista Gil Dor. Tra gli spettatori allora presenti, la giovane Carmen Consoli, ancora sconosciuta.

Da allora Noa ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, collaborato con artisti del calibro di Sting, Santana, Bobby McFerrin, Chick Corea, Stevie Wonder, Pat Metheny che nel 1994 gli produce il primo album internazionale.

E poi, il primo concerto davanti al Papa, in Piazza San Pietro, la sua Ave Maria aveva colpito Giovanni Paolo II, l'immagine della prima cantante ebrea davanti alla massima autorità cattolica, fece il giro del Mondo ma le procurò forti critiche nel suo paese da parte degli integralisti. E poi sul palco a cantare, cinque minuti prima dell'assassinio di Rabin, il concerto alla Casa Bianca per Bill e Hilary Clinton, cinque volte ospite a Sanremo, la prima volta chiamata da Pippo Baudo nel 1995, in una edizione i cui ospiti si chiamavano Madonna e Sting tra gli altri…

E poi la chiamata di Benigni e Piovani nel 1999 per scrivere il testo della Vita è Bella, gli spettacoli (rarissimi) insieme al grande scrittore David Grossmann, ma anche col nostro Erri De Luca. L'incontro caldissimo e ripetuto con l'attuale Papa, e i dischi su tutto, da Bach al Jazz dalle origini yemenite alle grandi orchestre sinfoniche: c'è tutto nella vita e nella carriera di questa straordinaria compositrice e performer israeliana, artista a tutto tondo, come poche al Mondo.

E così nel 2022 celebra con un tour il suo rapporto strettissimo con l'Italia, la sua seconda casa, come ama dire. Nel concerto di Bari, il primo del suo tour primaverile, presenterà con una nuova band questi trent'anni di carriera, uno spettacolo da non perdere Noa, il vero nome è Achinoam Nini, canta di amore e pace. «Perché mai come ora il mondo ha bisogno di una medicina di amore». Perché lei crede nei suoni come mezzo per riavvicinare i popoli. Per questo canta brani pieni di speranza che vengono dal cuore, capaci di proiettarti in un mondo lontano, che sa di cielo e di mare. Un grido contro la guerra, per dare un futuro migliore ai nostri figli.

Per questo Concerto, in esclusiva e prima nazionale, sono molto vivaci le prenotazioni anche da fuori Regione. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908 e on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it.