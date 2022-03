Bari: arriva il rock esplosivo di Gianna Nannini col «Teatro in Tour»

BARI - Travolgente Gianna Nannini col suo «Teatro in Tour» nella tappa del 18 maggio al Teatroteam di Bari. La rocker toscana, che torna a grande richiesta sui palcoscenici di tutta Italia, sarà accompagnata dalla sua band con la direzione musicale di Davide Tagliapietra, per un pieno di amore per il suo pubblico paziente che ha voglia di esplodere.



«Dopo le restrizioni che hanno impedito ai musicisti di stare insieme sul palco, sono fiera di portare in tour la band… La storia della musica italiana la facciamo adesso!», sottolinea Nannini.



Sarà un assaggio della grinta rock'n'roll dell'amatissima artista, da sempre legata alla Puglia, in vista delle sorprese che sta preparando per il concerto di Firenze in propgramma il 28 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, un evento unico con tutta l’energia di una vera… Gianna da stadio! Il tour e il concerto al Franchi sono prodotti e organizzati da Friends&Partners.



Riguardo alla tappa del 18 maggio a Bari sono validi i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatroteam e del 16 novembre 2021 al Pala Florio.



Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su www.clappit.com/gianna-nannini-2022/.

Info biglietti su www.friendsandpartners.it; ulteriori informazioni alla mail assistenza@friendsandpartners.it