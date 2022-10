BARI - Sono 1.209 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 6.718 test. Quattro i decessi che sono stati registrati. Il tasso di positività è del 18%.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 14.265, mentre 172 quelle ricoverate in area non critica. In terapia intensiva ce ne sono 9. Questa la suddivisione per provincia che ancora una volta vede Lecce in testa per casi accertati: Bari 344, Bat 64, Brindisi 160, Foggia 99, Lecce 393, Taranto 142. I residenti fuori regione sono cinque, quelli di provincia in definizione due.

La buona notizia è che curva delle nuove positività al Covid a Bari e provincia, continua a calare. Lo rileva il monitoraggio dell’Asl Bari dal 17 al 23 ottobre. Dopo il rallentamento delle due precedenti settimane, nell’ultimo monitoraggio la tendenza, rispetto a sette giorni prima, vira verso una chiara diminuzione della circolazione del virus: meno 15,6%, con un tasso d’incidenza settimanale che passa da 268,4 casi ogni 100mila abitanti a 226,6.

In valore assoluto si scende sotto la soglia dei 3mila casi, con un totale di 2.787 positività registrate tra il 17 e il 23 ottobre e una «frenata" generalizzata che riguarda 32 comuni su 41.

IN BASILICATA

POTENZA - Centosessantaquattro dei 762 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, che non ha registrato altre vittime. Negli ospedali sono ricoverate 31 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. Ieri sono guarite 193 persone: altre 4.624 sono in isolamento domiciliare.