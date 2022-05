BARI - Ci sono stati dieci morti nelle ultime 24 ore in Puglia e 3.101 nuovi casi di coronavirus, con una incidenza del 15,4% in relazione ai 20.136 test giornalieri registrati. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: di Bari: 1.179; Bat: 170; Brindisi: 321; Foggia: 334; Lecce: 574; Taranto: 487. Residenti fuori regione, 27; provincia in definizione, nove. Le persone attualmente positive sono 98.484 (per la prima volta da tempo sotto i 100mila), e di queste 545 (ieri 536) sono ricoverate in area non critica e 25, come ieri, in terapia intensiva.

Vaccini: in Puglia superata quota 3,4 mln di vaccinati

La Puglia ha superato la quota di 3,4 milioni di persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale anti Covid. Per la precisione, secondo i dati della Regione, sono 3.420.986, mentre le dosi somministrate complessivamente sono 9.372.652. La Puglia resta la regione con la maggiore copertura vaccinale con prima e seconda dose.