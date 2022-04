Covid, in Puglia oltre 8mila casi e 24 vittime. Crescono i contagi nelle carceri

Sono 24 le persone morte nelle ultime 24 ore in Puglia per Coronavirus mentre sono 8.030 (oltre il doppio rispetto a ieri) i nuovi casi di contagi, il 21,3% dei 37.593 test giornalieri registrati (ieri l’incidenza era al 16% e i morti erano stati 4). Delle 105.409 persone attualmente positive, 568 sono ricoverate in area non critica (ieri 580) e 28 in terapia intensiva, una in meno di ieri. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 2.915; Taranto, 1.336; Lecce, 1.370; Foggia, 959; Brindisi, 838; Bat, 498; i residenti fuori regione sono 91 e provenienti da province in definizione, 23.

Sono in lieve aumento i contagi Covid nelle carceri pugliesi, con 71 casi complessivi (33 detenuti e 38 poliziotti). Sono i dati riportati nell’ultimo report del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che monitora la diffusione del virus nelle carceri di tutta Italia, aggiornato al 26 aprile. Il carcere con il focolaio più esteso resta quello di Lecce con 27 casi (11 detenuti e 16 agenti penitenziari). Segue Bari con 16 positivi (8 detenuti e 8 poliziotti). Altri 11 casi si registrano a Trani (3 detenuti e 8 agenti). A Taranto ci sono 8 positivi (5 detenuti e 3 poliziotti); a Foggia risultano 4 detenuti contagiati e a Brindisi 2 agenti. Altri 2 casi si registrano tra i detenuti di Altamura e un poliziotto risulta positivo nel penitenziario di Turi.